Briosco: una motociclista cade in Valassina, disagi per il traffico

Un incidente con la caduta di una moto ha creato qualche disagio al traffico sulla statale 36. Intorno a mezzogiorno del 16 giugno, infatti, un motociclista è caduto in Valassina, tra Briosco e Giussano, riportando lesioni che ne hanno suggerito il trasporto in ospedale in codice giallo. L’uomo stava procedendo in direzione Milano.

La caduta e la necessità di far intervenire i soccorsi hanno indotto la Polizia stradale a chiudere una corsia. L’episodio quindi ha causato qualche coda e disagi per gli automobilisti.

