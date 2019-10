Ricerca disperso a Briosco via Peregallo. In azione i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e SAF (Foto by Edoardo Terraneo)

Briosco, ricerche per una persona dispersa: soccorritori anche nel Lambro - FOTO FOTO - Vigili del fuoco, soccorsi e forze dell’ordine al lavoro a Briosco dalla prima mattina di giovedì 24 ottobre per ricercare una persona dispersa. L’allarme per un’auto ferma sul cavalcavia della Statale 36.

Vigili del fuoco, soccorsi e forze dell’ordine al lavoro a Briosco dalla prima mattina di giovedì 24 ottobre per ricercare una persona dispersa. La chiamata è arrivata intorno alle 7 dagli automobilisti che di passaggio sulla statale 36, in direzione nord, hanno notato un’auto ferma sul cavalcavia sopra il fiume Lambro senza nessuno a bordo.

GUARDA LE FOTO



I soccorritori si sono concentrati in via Peregallo, sul posto anche la Croce bianca di Besana in Brianza e i vigili del fuoco di Seregno. In mattinata è stato tentato anche un sorvolo dell’elisoccorso di Como, ma le condizioni meteo hanno complicato le operazioni. Nel parcheggio di via Peregallo è stata allestita l’Unita comando locale.

Ricerca disperso a Briosco via Peregallo. In azione i vigili del fuoco con i nuclei SAF e Sommozzatori.

(Foto by Edoardo Terraneo)

Dopo le prime ricerche nell’area boschiva, le squadre sul posto sono state raggiunte dai sommozzatori del nucleo Saf di Milano per perlustrare il tratto di fiume, già ingrossato dalla pioggia; il raggio poi si è allargato alla provinciale per Briosco.

Ricerca disperso a Briosco via Peregallo. In azione i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e SAF.

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA