Briosco: la bomba sul Lambro era una bombola di ossigeno di grosse dimensioni. Ora è stata rimossa La calotta di ferro simile a una bomba ritrovata il 25 aprile sulle rive del Lambro a Briosco in realtà era una bombola di ossigeno di grosse dimensioni per rimuovere ala quale si sono mossi carabinieri e protezione civile.

Non era una bomba ma una bombola di ossigeno d grosse dimensioni. Per rimuovere la quale, comunque, sono stati impegnati carabinieri e protezione civile, solitamente impegnati in questi giorni in altri servizi per l’emergenza coronavirus.

Una calotta in ferro simile a una bomba era stata segnalata sulle rive del Lambro a Briosco il 25 aprile. Oggi, domenica 26 aprile, alle 8 gli artificieri dei carabinieri hanno rilevato che si trattava di una grossa bombola di ossigeno, che è stata rimossa Sul posto anche la protezione civile.

«Ancora una volta, persone non degne di popolare il nostro Pianeta e di vivere in una comunità -dice il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro- disperdono nell’ambiente materiali di ogni genere. Oltre al danno che si reca all’ambiente voglio ricordare a questi “imbecilli” che fra ieri e oggi si sono mosse 20 persone, fra Carabinieri e Protezione Civile, che potevano dedicarsi ad altro o trascorrere, viste le incessanti attività, serenamente una delle poche domenica con le loro famiglie».

