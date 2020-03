Briosco: ha 5 chili di marijuana, arrestato un ultras del Milan La polizia di Stato ha arrestato un 37enne ultras del Milan trovato in possesso di 5 chili di marijuana in una casa di Capriano di Briosco: aveva anche cellulari criptati e uno scomparto segreto nell’auto.

Cinque chili di marijuana in casa, telefoni criptati, uno scomparto segreto nell’auto: è quanto ha permesso agli uomini della squadra mobile della questura di Milano di arrestare un uomo di Briosco, un italiano di 37 anni, mentre tornava in una abitazione di Capriano non direttamente riconducibile a lui.

L’arrestato era al centro di un’indagine della polizia milanese coordinata dalla procura di Monza, partita da alcune informazioni raccolte dagli agenti nel mondo della movida milanese: tutto indicava che il 37enne fosse uno spacciatore al dettaglio.

La polizia ha scoperto la casa dopo alcuni pedinamenti e nel corso di un servizio di pattugliamento lo ha notato nelle vicinanze dell’edificio: nel controllo gli agenti hanno gli trovato addosso le chiavi della casa e hanno proceduto alla perquisizione in cui sono stati trovati i 5 chili di marijuana, oltre a 200 grammi nell’auto. Nel veicolo anche lo scomparto segreto sotto i sedili posteriori. Inoltre sono stati scoperti i telefoni cellulari criptati.

L’uomo è già noto alle forze dell’ordine: noto come componente di un gruppo ultras del Milan (“Curva Sud”) è stato colpito da Daspo (il divieto di frequentare gli stadi) dopo gli scontri del 22 maggio 2015 all’area di servizio Cantagallo contro tifosi del Napoli e in seguito anche per gli scontri del 29 aprile 2015 in occasione di Milan Genova. Il 37enne è stato trasferito in carcere.

