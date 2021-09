Briosco, auto a gpl in fiamme sulla Statale 36 Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale nella mattinata di sabato nel tratto tra Briosco e Arosio in direzione nord, illeso il conducente.

Sono dovuti rimanere all’erta a lungo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza per accertarsi che una vettura alimentata a gpl, andata a fuoco, fosse in assoluta sicurezza. L’intervento è scattato sabato 18 settembre attorno alle 7 di mattina lungo la Strada statale 36 tra Briosco e Arosio in direzione Lecco. Probabilmente per un guasto l’auto, alimentata a benzina e gpl, ha preso fuoco sulla carreggiata. Nessuna conseguenza per il conducente.

L’auto sulla SS 36 (foto vigili del fuoco)

