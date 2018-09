Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brianzolo scomparso in una passeggiata nel parco della Majella, ricerche in corso Ricerche a terra e dal cielo con l’aiuto di droni. Gli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo sono impegnati dalla notte di lunedì nella ricerca di un brianzolo non rientrato da una passeggiata.

Ricerche a terra e dal cielo con l’aiuto di droni. Gli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo sono impegnati dalla notte di lunedì nella ricerca di un brianzolo non rientrato da una passeggiata. A lanciare l’allarme per la scomparsa di Carlo Rodrigo Fattibene, 76enne di Brugherio, è stata la moglie nella serata di lunedì 3 settembre. La coppia è a Caramanico Terme, in provincia di Pescara.

Le ricerche sono concentrate nella Valle dell’Orfento, all’interno del territorio del Parco Nazionale della Majella. Le operazioni hanno avuto inizio verso la mezzanotte dopo che l’uomo, partito verso le 17.30 per una escursione di un paio d’ore, non è rientrato come previsto. Una prima squadra è partita insieme a una unità cinofila. Martedì mattina è stata affiancata da altre squadre di terra e dalla “squadra forre” che sta percorrendo il torrente assieme ai SAF dei vigili del fuoco.



Soccorso alpino Abruzzo ricerche Carlo Rodrigo Fattibene, brianzolo scomparso - foto Cnsas Abruzzo

