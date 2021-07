Brianzatende compra l’ex Mellin di Carnate: servirà per magazzino e verniciature Brianzatende di Lesmo acquista l’ex Mellin di Carnate per realizzate un’area logistica e di verniciatura. Intanto i dati di un semestre ancora positivo per Bt Group.

Un periodo da incorniciare per BT Group (Brianzatende), l’azienda di Lesmo specializzata in schermature solari e strutture per l’esterno. Nel primo semestre 2021 l’oltre + 50% di fatturato è il numero che più di tutti dimostra quanto la combinazione tra Ecobonus e un rinnovato concetto di outdoor nell’home living, uniti alla capacità strategica dell’azienda, siano diventati la ricetta per ottenere una crescita così significativa.

«Questo dato non è solo mero calcolo matematico e puro incremento di fatturato ma è emblematico del rinnovato posizionamento aziendale, realtà profondamente operosa e sana, che ha saputo cavalcare il trend del settore nel giusto momento e con la strategia corretta» commenta Luca Galletti, direttore commerciale Italia di BT Group. Gli investimenti in nuove soluzioni per esterno e la forte componente innovazione e tecnologica che li connota sono stati gli elementi cardine che hanno portato BT Group a chiudere i primi sei mesi dell’anno con una crescita di questo calibro. I traguardi raggiunti su tutto il territorio italiano, attraverso una rete vendita che attualmente supera i 900 rivenditori autorizzati, si accompagnano a grandi prospettive per tutto il prossimo biennio grazie all’introduzione del bonus 110% di cui si sentiranno i benefici già da questo autunno.

«L’apprezzamento della nostra strategia e la stima per il nostro marchio -riprende Galletti- sono la più grande soddisfazione di questo percorso di crescita ininterrotta che BT Group sta vivendo con pragmatico entusiasmo. Il nuovo quartier generale di Lesmo è un importante biglietto da visita per tessere nuove relazioni e partnership in Italia e all’estero. Quello di BT Group è quindi un progetto di ampio respiro che dimostra la capacità aziendale di reagire rapidamente ad un ambiente in continua evoluzione».

BT Group non dorme sugli allori. Anche nei prossimi mesi, nonostante la difficoltà di approvvigionamento della materia prima, l’azienda si impegnerà fortemente nel continuare a garantire gli standard di qualità e performance e per rispondere alle esigenze del mercato e sopperire alla criticità dettate dalla carenza di alluminio BT Group amplierà ulteriormente gli ormai 30.000 metri quadri di produzione con un nuovo strategico progetto. La direzione ha annunciato ufficialmente l’acquisizione dell’area ex Mellin a Carnate dove prenderà il via nei prossimi mesi il cantiere di costruzione di nuovi capannoni di stoccaggio dei componenti e dell’alluminio ma anche del nuovo avveniristico impianto di verniciatura completamente green.

