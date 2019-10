Brianzacque protagonista del workshop sulle tecnologie dei cantieri senza scavi: le esperienze di Seregno e Monza Brianza protagonista a Firenze in un workshop dedicato alle nuove tecnologie “senza scavi” per i cantieri. Brianzacque ha portato le esperienze di Seregno e Monza.

Brianza protagonista a Firenze al 37° workshop International “No Dig”, la manifestazione più rappresentativa a livello mondiale per la promozione delle nuove tecnologie senza scavi (“Trenchless”). A promuoverlo BrianzAcque che, come case history, ha portato il risanamento del collettore fognario di Seregno: un progetto di collettore “temporaneo” e aereo che era stato sperimentato solo a Berlino.

Davanti a una platea di players nazionali ed esteri, i tecnici della monoutility dell’acqua brianzola hanno parlato della programmazione, della gara d’appalto e dell’esecuzione della grande opera, che ha consentito la riqualificazione di 2,5 chilometri di vecchie tubature risalenti agli anni ’30 nel contesto di un territorio fortemente urbanizzato con minimi interventi sulla sede stradale e il traffico.

L’incontro ha fatto diventare il cantiere anche un momento di formazione professionale per gli operatori e per gli addetti del settore presenti in sala. In generale, BrianzAcque, che figura nel panel dei primi 15 operatori dell’idrico italiano, farà un ricorso sempre maggiore alle innovative tecnologie trenchless, in grado di rigenerare intere linee fognarie con il minimo impatto economico e sociale per le aree e per le popolazioni coinvolte dai lavori.

La scorsa estate il gestore dell’idrico brianzolo, aveva utilizzato con successo e rapidità di intervento lo stesso metodo a Monza, lungo il Lambro, in pieno centro e, prima ancora, su viale delle Industrie, importante raccordo stradale dove i cantieri non hanno interferito con la circolazione stradale.

