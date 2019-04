Monza, ripristinata con la tecnica “no-dig” la fognatura lungo il Lambro: passerella dei Mercati riaperta È stata riaperta la passerella dei Mercati a Monza, chiusa da lunedì a mercoledì per permettere a BrianzAcque di intervenire sul tratto fognario lungo il corso del fiume Lambro con un cantiere senza scavi.

È stata riaperta la passerella dei Mercati a Monza, chiusa da lunedì a mercoledì per permettere a BrianzAcque di intervenire sul tratto fognario lungo il corso del fiume Lambro. Il cantiere si è concluso in tre giorni senza scavi grazie alla tecnologia “No-dig”, la stessa utilizzata nel cantiere di Seregno.



I lavori sono arrivati al termine di un percorso di video-ispezioni avviate dopo la segnalazione dopo la segnalazione da parte del circolo cittadino di Legambiente di perdite maleodoranti nel letto del fiume. Le analisi avevano in effetti evidenziato lesioni nelle tubature “vecchie di oltre 50 anni”.



“Oltre alla scelta della particolare metodologia di intervento, che dimostra la capacità innovativa dell’azienda, abbiamo voluto concentrare il lavori nei primi tre giorni della settimana, in modo da non impattare né sul mercato del giovedì, né su quello del sabato, né tantomeno sul passaggio delle persone durante il ponte di Pasqua. Il mio ringraziamento più sentito va al Circolo Langer di Lega Ambiente di Monza che ci ha segnalato il problema e ai nostri uffici tecnici del settore fognature per la professionalità con cui hanno individuato e messo in atto la soluzione più rapida e meno invasiva, contendo al minimo i disagi per i cittadini e per le attività commerciali”, ha commentato il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci.

I 120 metri di vecchia rete fognaria, compresi tra i ponte dei Leoni e il ponte Colombo, sono stati risanati con il relining: l’inserimento nelle condotte di una calza impregnata di resina, chiamata liner, successivamente gonfiata e quindi fatta indurire in modo da aderire perfettamente alle pareti interne, ripristinandone la piena funzionalità e le caratteristiche idrauliche. Riducendo disagi e interferenze con i sottoservizi esistenti.

