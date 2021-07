Brianza Restart, Sala: «Ripresa grazie a formazione e innovazione» L’assessore regionale Fabrizio Sala alla prima giornata del Forum della Provincia Brianza Restart, dedicata a lavoro e formazione.

Alla prima giornata del Forum della Provincia Brianza Restart, dedicata a lavoro e formazione, ha partecipato anche l’assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, coordinatore del tavolo territoriale regionale per Monza e Brianza. Al centro dell’approfondimento i nuovi scenari di sviluppo che si apriranno con il Pnrr, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

“Dopo due anni difficili per studenti e docenti – ha sottolineato Fabrizio Sala – siamo di fronte a un momento storico per la scuola e per la formazione. Dovremo sfruttare al meglio i fondi del Recovery Fund riservati all’istruzione e alla formazione per dare più possibilità ai nostri ragazzi e avvicinarli al mondo delle imprese e del lavoro con strumenti adeguati e innovativi. Occorre creare un ponte fra scuola e imprese, avvicinando le une alle altre, con un rapporto diretto e in sinergia per creare lavoratori sempre più specializzati e adeguati alle richieste del mercato. Il recovery riserva un finanziamento importante agli Its e vogliamo che questi investimenti vengano convogliati per formare studenti e lavoratori in modo da aprire nuovi sbocchi occupazionali per chi è in cerca e per chi è stato messo in difficoltà dalla crisi”.

