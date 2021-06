Brianza per il cuore rinnova le cariche, raccolti 800mila euro per l’ospedale San Gerardo nell’emergenza Covid-19 L’assemblea dei soci dell’associazione Brianza per il cuore ha eletto all’unanimità i nuovi membri del Consiglio Direttivo, con tre novità. La raccolta fondi avvita a marzo 2020 per l’ospedale San Gerardo di Monza nell’emergenza Covid-19 ha raggiunto 800mila euro.

Ha raggiunto la cifra di 800mila euro la raccolta fondi avviata da Brianza per il cuore nel marzo 2020 a favore dell’Ospedale San Gerardo per l’acquisto di apparecchiature e presidi sanitari necessari all’emergenza Covid-19. Tra questi un sistema di monitoraggio alla cardiochirurgia con otto monitor e una centralina di comando per il controllo dei parametri vitali dei pazienti ricoverati e un ecografo per il pronto soccorso centro di tutte le emergenze causate dalla pandemia.

Lo ha riferito la presidente Laura Colombo nel corso dell’assemblea dei soci che ha anche eletto all’unanimità i nuovi membri del Consiglio Direttivo: Laura Colombo, Giulio Borghi, Aurelio Casiraghi, Davide Corsi, Fabrizio Felippone, Orazio Ferro, Roberto Pancirolli, Fabrizio Pignolo, Luigi Pintus, Andrea Rossetto, Carlo Alberto Scotti , Enrico Tremolada, Filiberto Vago.

Tre i nuovi consiglieri che si aggiungono ai precedenti dieci che si sono ricandidati: Giulio Borghi, per 25 anni Revisore dei conti, Fabrizio Felippone, amministratore delegato e legale rappresentante della Project Automation SpA, e Andrea Rossetto, fondatore della Krear Eventi. Martina Radaelli è stata eletta all’unanimità nuovo Revisore dei conti

