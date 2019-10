Bovisio Masciago, via Desio riaperta dopo i lavori ma subito si formano avvallamenti Dopo i lavori via Desio a Bovisio Masciago è stata riaperta, ma la pioggia ha fatto emergere subito qualche problema: tre pericolo avvallamenti

Non è stato certo un debutto facile per via Desio. L’importante asse stradale che collega Bovisio Masciago con Desio era stata riaperta lunedì dopo oltre un anno ma dopo poche ore è stata necessaria una chiusura parziale per ragioni di sicurezza.

A causa della pioggia battente infatti lungo la carreggiata ovest, in particolare dove l’azienda incaricata da Brianzacque aveva realizzato lo scavo per collegare alla fognatura l’ampia porzione di territorio a est della Milano – Meda, si sono formati tre pericolosi avvallamenti. In via precauzionale, per evitare che si formassero delle vere e proprie voragini, sono stati subito posizionati dei cartelli che segnalavano il pericolo e sono intervenute la Polizia locale e la Polizia Provinciale a regolare il traffico, davvero molto intenso. In più punti è stato creato un senso unico alternato e, complice anche la pioggia battente, la circolazione è andata presto in tilt.

In mattinata è stata subito sollecitata l’impresa che aveva eseguito i lavori ma, sempre per colpa delle strade congestionate in tutta l’area di Milano, i mezzi hanno impiegato qualche ora per raggiungere Bovisio Masciago da Solza, paese della Provincia di Bergamo in cui ha sede l’impresa che aveva effettuato lo scavo. Gli avvallamenti principali all’altezza del numero civico 115 e dell’incrocio con via Delle Grigne sono stati tamponati ma nella mattinata di martedì, quando la strada era stata riaperta completamente al traffico, ne è comparso un altro, altrettanto profondo e pericoloso, all’imbocco di via Cervino.

Gli avvallamenti si sono formati a seguito dell’assestamento della strada anche se di certo la pioggia intensa non ha fatto altro che peggiorare le cose. La situazione si è risolta nei giorni successivi senza particolari disagi per il traffico. Ovviamente però gli operai dovranno tornare in via Desio, così come in via Europa, in via Bertacciola e in via San Rocco, anche nelle prossime settimane.

Terminata la fase di assestamento della strada, verrà riasfaltata la carreggiata che è stata “tagliata” dallo scavo che ospita le tubazioni. I lavori saranno a carico di Brianzacque che complessivamente, per collegare al depuratore di Monza San Rocco l’area più grande della Provincia ancora sprovvista di fognatura, ha investito circa tre milioni di euro. Un intervento davvero importante, come dimostrato dal fatto che il cantiere si è protratto per più di un anno, che ha consentito l’estensione e il potenziamento della rete della zona per un totale di 4 chilometri e mezzo di nuove condotte, realizzate con materiali e tecnologie di standard superiore.

