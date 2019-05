Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bovisio Masciago: presa la ladra delle cantine, sospetti su altri colpi Aveva già forzato la porta di tre cantine per rubare alimenti e bevande: sono stati i residenti a dare l’allarme e a bloccare una donna di 34 anni fino all’arrivo dei carabinieri. È successo a Bovisio Masciago.

È stata sorpresa mentre rubava prodotti alimentari nella cantina di un palazzo di corso Milano a Bovisio Masciago. La donna, 34 anni, è stata arrestata dai carabinieri la notte tra mercoledì e giovedì, colta in flagranza di reato e ripresa anche da telecamere di videosorveglianza. Sono stati i condomini ad accorgersi della sua presenza, a scendere nelle cantine per bloccarla e ad avvisare le forze dell’ordine. Stava rubando 6 confezioni di caffè, 4 bottiglie di olio, una bottiglia di whisky e una di grappa. Il sospetto è che sia l’autrice di furti di biciclette e altri oggetti o tentati furti nei box avvenuti negli ultimi tempi. In base a quanto risulta alle forze dell’ordine, la ladra è una donna con problemi di dipendenze che frequenta l’area dell’ex Snia, anche se ufficialmente è residente a Pioltello. Quando è stata fermata, aveva con sé due cacciaviti che ha gettato a terra. Aveva già forzato tre porte di tre cantine

