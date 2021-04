Bovisio: l’addio di Italia Viva a Mario Vago, “uomo pragmatico e professionale” Italia Viva saluta l’imprenditore Mario Vago di Bovisio Masciago, scomparso per Covid e vicino al partito fondato da Renzi. “Di lui vogliamo ricordare la professionalità e il pragmatismo”.

“Apprendiamo con grande sgomento e profondo dolore che il nostro amico Mario Vago ci ha lasciati, portato via ieri dal Covid” sono le parole con cui la sezione Monza e Brianza di Italia Viva ha voluto ricordare l’imprenditore impegnato in politica scomparso giovedì 22 aprile.

“Mario si era avvicinato fin dal 2019 al progetto di Italia Viva; con noi ha collaborato e non si è mai risparmiato nel dare un proprio attivo e prezioso contributo, da cittadino e da militante di partito - ha scritto il partito -. Coordinava un comitato a Bovisio Masciago, la città che per tanti anni lo ha visto impegnato in politica, da vicesindaco prima e da consigliere comunale poi. Di lui vogliamo ricordare la professionalità e il pragmatismo, tipici di chi fa impresa in Brianza, la cordialità e il buon carattere, che lo hanno fatto sempre apprezzare e stimare da parte nostra”.

