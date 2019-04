Bocconi pericolosi per i cani a Limbiate, si mobilitano anche le associazioni animaliste: «Casi in aumento» Un avviso alla popolazione e un nuovo convegno in arrivo in risposta al ritrovamento di nuovi bocconi pericolosi a Limbiate. Si mobilitano anche il Movimento Animalista e Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Monza e Brianza: «Casi in aumento, la situazione sta decisamente sfuggendo di mano».

Un avviso alla popolazione e un nuovo convegno in arrivo in risposta al ritrovamento di nuovi bocconi pericolosi a Limbiate. Si mobilitano anche il Movimento Animalista e Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Monza e Brianza dopo che, nella tarda mattinata di giovedì scorso, l’attenzione di una passante è stata catturata da alcuni pezzi di wurstel abbandonati in via Matteotti, nell’aiuola a fianco della farmacia.

Così, a poco più di due settimane di distanza dall’ultimo episodio, è ancora emergenza per i cani nel centro cittadino. Quando infatti la donna si è avvicinata per capire cosa fosse di preciso, si è accorta che nelle salsicce erano stati inseriti dei chiodi lunghi all’incirca un centimetro.

La donna le ha subito raccolte e messe in un sacchetto. Poi, non sapendo bene come muoversi, si è rivolta alla cartoleria dell’assessore Agata Dalò che, dopo aver allertato la Polizia locale dell’accaduto, ha fatto diffondere la notizia sui social network.

Anche se è difficile risalire all’autore del gesto, i sospetti sembrano cadere su qualche persona che risiede nella zona del centro. A metà marzo erano state lanciate delle fette di salame con dei chiodini all’interno del giardino di una casa di viale Piave mentre nei mesi scorsi erano arrivate segnalazioni di bocconi avvelenati dalla zona del teatro e da via Risorgimento.

Barbara Zizza e Chiara Nogarotto, responsabili delle sezioni Movimento Animalista per Monza e Brianza e LE.I.D.A.A., richiedono nuovamente un incontro con l’amministrazione.

“Lanciamo un avviso alla popolazione e ricordiamo che i bocconi avvelenati sono pericolosi non solamente per i cani, ma anche per tutti gli altri animali e per le persone, specialmente i bambini. Denunciate alla Polizia Locale e agli organi preposti ogni ritrovamento, affinché anche l’Agenzia di Tutela della Salute possa agire secondo la procedura corretta”.

In collaborazione con la Pro Loco di Limbiate, l’associazione Non voltiamogli le spalle attiva nel Comune, e ATS Brianza, le due associazioni animaliste stanno organizzando anche un nuovo appuntamento della conferenza “Bocconi Letali, sul contrasto e la prevenzione agli avvelenamenti”.

“Formare e informare i proprietari è fondamentale perché siano più consapevoli e preparati anche nel primo soccorso al proprio amico a 4 zampe - dichiarano le responsabili - Ci rivolgiamo all’amministrazione di Limbiate perché la situazione sta decisamente sfuggendo di mano, visto il numero di segnalazioni: dei criminali stanno mettendo in pericolo animali e persone e il problema non può più essere ignorato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA