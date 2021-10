Biblioteca di Lissone, raddoppiano le postazioni nella sala studio Dalle 12 postazioni della sala studio già fruibili si passa ad un totale di 24 spazi a disposizione degli studenti, tutti nel rispetto del prescritto distanziamento.

A partire martedì 5 ottobre raddoppiano i posti studio disponibili in biblioteca a Lissone. Un graduale ritorno alla normalità dopo le inevitabili restrizioni anti Covid: alle 12 postazioni della sala studio già fruibili si passa ad un totale di 24 spazi a disposizione degli studenti, tutti nel rispetto del prescritto distanziamento.

Per usufruire della sala studio - così come per accedere a tutti gli altri servizi disponibili in biblioteca - sarà necessario esibire il Green Pass o la certificazione valida di tampone negativo, ad esclusione delle categorie esentate (minori di 12 anni e certificati esenti).

Ad ulteriore conferma del graduale ritorno alla normalità dei servizi bibliotecari, in questi giorni riaprirà al pubblico (seppur con orari parziali) anche la sala multimediale: l’utenza potrà accedere agli scaffali il martedì, il giovedì e il sabato mattina, oltre al mercoledì pomeriggio. Lo spazio sarà presidiato da un operatore che verificherà il rispetto dei protocolli anti-contagio.

Continuano ad essere liberamente usufruibili dall’utenza i servizi di ritiro e restituzione, si può procedere alla consultazione dei volumi sugli scaffali e accedere alla sezione ragazzi e allo spazio piccoli (è consigliata la prenotazione in considerazione del numero limitati di posti). Sarà come sempre possibile effettuare la prenotazione tramite l’app dedicata “C’è posto”, scaricabile da Play Store o App Store.

L’ingresso alla biblioteca resta contingentato e all’interno della struttura viene richiesto il rispetto delle norme anti-contagio, fra cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani all’ingresso.

Per ulteriori informazioni: 0397397461 oppure [email protected]

