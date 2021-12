Biassono raccomanda la mascherina all’aperto, i cittadini chiedono l’ordinanza Monza, Desio e Seregno fino alla fine delle feste, Macherio una tantum per l’8 dicembre. Biassono invece non firma l’ordinanza per le mascherine, ma i cittadini la chiedono.

Monza, Desio e Seregno fino alla fine delle feste, Macherio una tantum per l’8 dicembre. Mentre in molti comuni limitrofi le amministrazioni hanno già emesso ordinanze che obbligano l’uso della mascherina all’aperto, a Biassono sono diversi i cittadini che hanno chiesto al sindaco Luciano Casiraghi un simile provvedimento. È di martedì 7 dicembre il comunicato firmato dal primo cittadino che è però una raccomandazione.

«Raccomando a tutti i cittadini di osservare, in questo periodo di festività interessato da una recrudescenza della situazione epidemiologica, le prescritte misure di sicurezza come il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine – si legge nel testo diffuso dall’amministrazione - In particolare si chiede alla cittadinanza di indossare la mascherina anche all’aperto in tutte quelle occasioni di aggregazione come mercati comunali, iniziative culturali ed eventi nei quali risulta più difficoltoso mantenere il distanziamento».

Una raccomandazione che il sindaco ha rivolto ai biassonesi in particolare per l’accensione del grande albero di Natale di piazza Italia, illuminato l’8 dicembre.

«Serve ancora la collaborazione di ciascuno affinché si possa uscire da uno stato di emergenza che ancora oggi ci impone un comportamento prudente e un più alto grado di attenzione verso se stessi e il prossimo», conclude il sindaco Casiraghi.

