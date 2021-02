Biassono, lo spettacolo delle marionette in Cà dei Bossi per il carnevale dei bambini Biassono sceglie di non lasciare i bambini senza carnevale “in presenza” e propone due spettacoli di marionette che sono andati subito esauriti. Appuntamento nel cortile di Cà dei Bossi.

È già sold out lo spettacolo proposto dal Comune di Biassono per sabato 20 febbraio dedicato ai più piccoli dal titolo “Burattini & attori in costume”.

«Quest’anno non ci sarà la consueta sfilata, nessuna festa in piazza Libertà, niente premiazione delle mascherine più belle: il Covid-19 purtroppo non ce lo permette. Non potevamo però lasciare i nostri bambini senza il carnevale, anche se in forma ridotta, ma garantendo la massima attenzione ai protocolli di sicurezza», ha spiegato l’assessore alla Cultura, Paola Gregato.

E così sabato 20 febbraio i piccoli biassonesi che hanno potuto prenotarsi potranno gustarsi nel cortile di Cà dei Bossi lo spettacolo delle marionette, proposto in due turni: dalle 14.45 alle 15.15 e dalle 16 alle 16.30. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

