Biassono: lo Sgurbat d’or va a Emilio Cazzaniga, artefice della riqualificazione di cineteatro e chiesa San Francesco

È Emilio Cazzaniga lo Sgurbat d’or 2021. È stato il borgomastro Luciano Casiraghi, ad annunciarlo durante la tradizionale cerimonia della mattina dell’Epifania, che si è svolta in sala civica. Classe 1949, geometra, ex assessore all’Urbanistica nel 1995, è l’artefice della riqualificazione di due luoghi cari ai biassonesi: il cineteatro Santa Maria e la chiesa di San Francesco alle cascine.

Proprio in quegli anni inizia a collaborare con l’allora parroco don Umberto Ghioni che gli apre il mondo del volontariato sociale che diventa la sua vita. Proprio a lui don Ghioni affida la presidenza della cooperativa il Seme, fondata nel 1985, pensata per includere persone diversamente abili e accogliere le loro famiglie.

Personaggio conosciutissimo in paese anche per la sua partecipazione sempre attiva nella realizzazione della Fiera di San Martino. L’amore per il volontariato lo ha spinto anche oltre confine. In qualità di presidente dell’associazione Amici delle missioni di Biassono, ha compiuto due viaggi in India.

«Riteniamo che ad Emilio Cazzaniga, per la grande umanità, il suo impegno e la sua attenzione al mondo dell’associazionismo, del volontariato, per la sua disponibilità nei confronti dei cittadini bisognosi, venga giustamente assegnato lo Sgurbat d’or anno 2021», si legge nelle motivazioni del premio. Durante la mattinata l’assessore alla Cultura, Paola Gregato, ha premiato anche le migliori letterine di Natale scritte dai bambini di Biassono. Immancabile alla cerimonia anche la presenza della Befana.

