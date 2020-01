Biassono, incidente tra bici e moto: paura per un ciclista 76enne Paura per un ciclista 76enne vittima di un incidente a Biassono: l’uomo è caduto a terra dopo un incidente con un’auto. Sul posto anche l’elisoccorso.

Paura per un ciclista a Biassono nella tarda mattina di sabato 4 gennaio. Intorno a mezzogiorno è entrato in contatto con un’auto all’incrocio tra le via Fermi e della Misericordia. L’uomo in bici, di 76 anni, è rovinato a terra. In un primo momento è risultato incosciente ed è stato allertato anche l’elisoccorso, che è atterrato in un campo vicino a un complesso residenziale della stessa via della Misericordia. Non ha trasportato il paziente che, stabilizzato dal personale della Croce rossa di Monza, è stato diretto poi all’ospedale in codice giallo, quindi fuori pericolo di vita: ha riportato un trauma cranico. Sul posto due pattuglie della polizia locale di Biassono, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Polizia locale e ambulanza sul luogo dell’incidente a Biassono

(Foto by Edoardo Terraneo)

