Besanino, l’ex sindaco di Besana bacchetta il leghista Corbetta (in tre punti). Lavori sulla linea, incontro con il Pd L’ex sindaco di Besana, Sergio Gianni Cazzaniga, ha bacchettato il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta: tema del contendere, la progettazione dell’elettrificazione della linea del Besanino, divenuta pomo della discordia tra Carroccio e dem. Intanto il Pd lecchese ha organizzato un incontro online per parlare dei lavori sulla tratta.

Sulla progettazione dell’elettrificazione della linea del Besanino è scoppiata la guerra tutta politica tra Alessandro Corbetta (consigliere regionale di Besana della Lega) e Sergio Gianni Cazzaniga, ex sindaco per il centrosinistra di Besana.

A Corbetta che nei giorni scorsi ha stigmatizzato quella che ha definito «propaganda» da parte del deputato dem Gianmario Fragomeli che aveva annunciato il via libera alla progettazione dell’elettrificazione della tratta da parte di Rfi, ha risposto per le rime l’ex primo cittadino del Comune che dà il nome al treno: «L’unico a fare confusione è il consigliere Corbetta, forse perchè inesperto e probabilmente perchè gli manca una solida esperienza da amministratore locale (sindaco o assessore), con la quale non sarebbe incappato in incauti disconoscimenti sull’importanza di avviare/finanziare la progettazione della linea Milano-Lecco via Monza-Molteno».

Cazzaniga fissa la sua reprimenda in tre punti: «Primo, il Besanino era considerata una tratta di marginale importanza, sulla quale non investire un centesimo. Oggi grazie all’intervento del parlamentare Gianmario Fragomeli, l’unico parlamentare del territorio ad interessarsene, la progettazione è finanziata; secondo, riguardo alla poca importanza della progettazione, ricordo al consigliere regionale Corbetta che, senza progetto, non si può verificare la sostenibilità dell’intervento, non si possono preventivare i costi e cosa fondamentale non si possono chiedere le risorse a livello nazionale; terzo, al consigliere Corbetta che cita il finanziamento della tratta Como-Lecco nel Pnrr per 78 mln di euro ricordo che circa un anno fa, sempre con il fattivo contributo dei parlamentari e consiglieri regionali del Partito democratico, si partì esattamente con lo stesso iter, cioè prima il finanziamento della progettazione e, poi quest’anno, finanziamento dell’intera opera Como-Lecco».

«Dopo anni di silenzio, pertanto - conclude Cazzaniga -, sono molto contento che il nostro lavoro dal territorio brianzolo, il lavoro dei comitati e di alcuni rappresenti istituzionali in Parlamento abbiano riacceso l’attenzione sul valore e l’importanza del nostro “Besanino”. La strada da percorrere è ancora lunga ma siamo partiti, diversamente, lascio al consigliere Corbetta questa sorta di disfattismo e di propaganda del non fare».

Intanto, proprio per parlare dei lavori (soprattutto nel ramo lecchese) della tratta, la sezione del Pd del circondario Oggionese propone per giovedì 3 giugno, sulla pagina Facebook del Pd della Provincia di Lecco, una tavola rotonda dal titolo “Besanino: lavori in corso”. Dalle 21 parleranno Chiara Narciso, sindaco di Oggiono, Giuseppe Chiarella, sindaco di Molteno, Alberto Viganò, besanese e rappresentante del comitato pendolari del Besanino, Gianmario Fragomeli, deputato Pd. Coordina l’incontro Raffaele Straniero, consigliere regionale.

