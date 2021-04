L’operazione pulizia di “ Una città in dialogo” (Foto by Signorini Federica)

Besana, operazione pulizia di “Una città in dialogo”: 40 sacchi di spazzatura più bici e medicinali Dopo aver segnalato la criticità nell’ultimo consiglio comunale, Pierangelo Alfieri e alcuni besanesi vicini al gruppo di opposizione hanno ripulito dall’immondizia la valle di Brugora e l’area del rio Pegorino.

Quaranta sacchi di spazzatura, 2 gomme, una bicicletta, un estintore e addirittura medicinali. Dopo aver segnalato la criticità nell’ultimo consiglio comunale, Pierangelo Alfieri e alcuni besanesi vicini al gruppo di opposizione “Una città in dialogo” si sono armati di guanti e buona volontà. Sabato 24 aprile hanno ripulito dall’immondizia la valle di Brugora e l’area del rio Pegorino.

Una parte dei riifuti raccolti

La messa in campo dell’iniziativa e la sua comunicazione si spiegano con l’intenzione di “educare al rispetto - dice Alfieri -. Non possiamo rovinare da soli il nostro mondo, questa è la vera interpretazione della Giornata della Terra”. Un ringraziamento va anche all’amministrazione comunale che farà sgombrare il materiale raccolto per evidenti motivi di volume e per la presenza di rifiuti speciali.

