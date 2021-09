Besana: lutto per la morte di Maurizio Monticelli, collezionista d’arte È morto a 80 anni Maurizio Monticelli di Besana in Brianza, collezionista d’arte che aveva prestato le sue opere di Andy Warhol anche per la mostra all’hub vaccinale di Vimercate.

È cordoglio a Besana Brianza per la scomparsa di Maurizio Monticelli, noto mecenate e collezionista d’arte di Vergo Zoccorino. Ricoverato dallo scorso giugno in ospedale, si è spento lunedì 13 settembre all’età di 80 anni.

L’ultimo suo regalo alla comunità risale alla scorsa estate. Monticelli in segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti dell’ospedale di Vimercate aveva messo a disposizione alcune opere della sua raccolta, realizzate da Andy Warhol, dando vita a “Andy Warhol. Pop indetities”, la mostra allestita presso il centro vaccinale anti-Covid di Vimercate. Sui social la sua morte ha suscitato cordoglio e commozione, a cui si è unito anche il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

«Ciao Maurizio, grande Uomo innamorato dell’arte e delle cose belle. È stato un onore conoscerti e collaborare con te! Siamo riusciti a portare Andy Warhol nel centro vaccinale di Vimercate: gli unici a fare una cosa del genere. Tutto merito tuo! Sono contento di essere riuscito a salutarti per l’ultima volta. Nonostante tutti i giorni passati in ospedale, avevi ancora la forza per parlarmi dei tuoi progetti per la Villa Reale e per chiedermi come stesse andando la Lega. Sei un grande. Che la terra ti sia lieve», ha scritto Corbetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA