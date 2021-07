Le strade di Besana si rifanno il look (Foto by Jennifer Caspani)

Besana in Brianza: via alla sistemazione delle strade, presto anche in via Cremonini e frazione di Casaretto Nell’ambito del generale piano di manutenzione e risanamento della rete stradale lavori già avviati in diverse vie. “Sono in cantiere poi due importanti interventi di asfaltatura che riguarderanno via Cremonini e la frazione di Casaretto”, dice l’assessore.

Le strade di Besana in Brianza si rifanno il look. Nell’ambito del generale piano di manutenzione e risanamento della rete stradale, il Comune ha avviato degli interventi di manutenzione ordinaria di tipo stradale tramite scarificazione e ripristino asfaltatura esistente su diverse vie del territorio comunale.

Cinque le vie interessate ai lavori, attualmente in fase di ultimazione: via Piave (con interventi previsti in nove diversi tratti), via Zappa (un tratto), via San Camillo (con la rappezzatura di quattro tratti), via Alcide de Gasperi (con interventi di manutenzione in tre tratti ammalorati) e via Isonzo (sette tratti).

L’intervento, dal valore complessivo di circa 40mila euro, si inserisce in un piano più ampio di rifacimento stradale, che nei prossimi mesi vedrà l’avvio di un importante lavoro il rifacimento della pavimentazione che riguarderà intere vie.

“Stiamo portando avanti due tipi di interventi di asfaltatura. il primo di tipo manutentivo, già in corso, che riguarda diversi tratti di vie. Sono in cantiere poi due importanti interventi di asfaltatura che riguarderanno via Cremonini e la frazione di Casaretto”, ha dichiarato Luciana Casiraghi, assessore ai Lavori pubblici.

