Besana in Brianza: una notte senz’acqua per lavori all’acquedotto, zone interessate e orari Le vie interessate dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua nella zona di via Ferrario, a Besana in Brianza, nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio a causa lavori straordinari all’acquedotto.

A causa lavori straordinari nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio è prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua in via Ferrario e limitrofe, a Besana in Brianza. Dalle 22 di mercoledì alle 7 della mattina successiva e, in ogni caso, sino al completamento dell’intervento.

Per attività di manutenzione straordinaria in corso sull’acquedotto “si rende necessario sospendere l’erogazione del servizio in via Ferrario, via Giovanni Corti, via Verdi e piazza don Pietro Cuzzi”, ha fatto sapere BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato nella provincia di Monza e Brianza. La comunicazione è stata rilanciata nei giorni scorsi anche dal sindaco Emanuele Pozzoli con l’annuncio che “al fine di alleviare il disagio, la casetta dell’acqua di via Dante rimarrà aperta ai residenti per tutta la notte”.

“BrianzAcque raccomanda di disattivare le autoclavi e, per sicurezza, di chiudere di tutti i rubinetti situati all’interno delle abitazioni. Inoltre, una volta ripristinata l’erogazione, invita a lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. Una precauzione necessaria per allontanare eventuali impurità residue dovuta ai lavori eseguiti. In caso di maltempo, sull’acquedotto verrà effettuata il giorno successivo, nello stesso lasso di tempo. Per qualunque necessità e/o urgenze, contattare il Servizio di di Pronto Intervento, al Numero Verde 800 104191. BrianzAcque si scusa per il disservizio e per il disturbo dovuto alle attività di cantiere”, conclude il comunicato.

