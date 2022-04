Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Besana in Brianza: mostra di presepi pasquali con la Pro Loco e la comunità pastorale Santa Caterina La Pro loco di Besana in Brianza, in collaborazione con la comunità pastorale Santa Caterina, organizza la prima edizione della mostra di presepi pasquali. Inaugurazione sabato 9 aprile, opere in mostra fino al 18 aprile nella chiesa dei Santi Carlo e Luigi.

Sulla scia del successo delle mostre di presepi organizzate in città durante il periodo natalizio, la Pro loco di Besana in Brianza, in collaborazione con la comunità pastorale Santa Caterina, ha organizzato la prima edizione della mostra di presepi pasquali.

”Grazie alla preziosa collaborazione di alcuni presepisti che hanno già esposto le loro opere lo scorso dicembre e gennaio, è nata l’idea di mettere in mostra alcune raffigurazioni della vita di Gesù sino alla passione e resurrezione. Un altro modo per vedere in maniera artistica la vita e la passione di Gesù”, ha spiegato il presidente della Pro loco, Angelo Viganò.

La mostra, che comprenderà raffigurazioni, quadri e sculture a tema pasquale, viene inaugurata sabato 9 aprile alle 18 nella chiesa dei Santi Carlo e Luigi a Besana in piazza Cuzzi e sarà visitabile sino al 18 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA