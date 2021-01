Croce Bianca Besana: ringraziamento volontario Luigi Perego, in data 10/01/2021. A sinistra il presidente di sezione roberto colalongo, a destra Perego (Foto by Signorini Federica)

Besana in Brianza, la Croce Bianca ringrazia il soccorritore Luigi Perego: cambia il ruolo non la voglia di aiutare Domenica Croce Bianca Besana ha ringraziato Luigi Perego per i lunghissimi anni di servizio prestati in associazione: per raggiunti limiti di età deve lasciare il ruolo di soccorritore 118, ma continuerà ad aiutare l’associazione.

“Grazie Luigi”. Domenica 10 gennaio, Croce Bianca Besana ha ringraziato Luigi Perego per i lunghissimi anni di servizio prestati in associazione. Il volontario ha celebrato in modalità operativa il suo ultimo turno come soccorritore 118, ma rientrando in sede è stato accolto da un grande striscione: “I momenti più belli della vita sono quelli che rendono bella anche la vita degli altri. Grazie Luigi!”.

Sulla targa che l’attuale presidente Roberto Colalongo ha consegnato al 71enne è incisa invece una frase di Cesare Pavese: “Le belle persone si distinguono, non si mettono in mostra - recita - Semplicemente, si vestono ed escono. Chi può le riconosce”.

Per raggiunti limiti di età Perego, che in passato ha anche ricoperto in sezione il ruolo di presidente e di comandante, non potrà più operare come soccorritore 118.

“Fortunatamente la sua lunga esperienza in Croce Bianca potrà continuare con le tante altre attività per le quali si è sempre reso disponibile con immensa generosità”, comunicano dall’associazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA