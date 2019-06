Besana in Brianza: il primo consiglio comunale del sindaco Pozzoli - VIDEO Si è tenuto venerdì 14 giugno il consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione di Besana Brianza non in piazza, come previsto, causa maltempo. Subito qualche frizione tra maggioranza e opposizione.

Si è tenuto venerdì 14 giugno il consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione di Besana Brianza. Causa maltempo, non ha avuto luogo in piazza Corti ma in sala consiliare, in Villa Borella. Oltre alla convalida degli eletti, che ha visto la sostituzione di Davide Cereda, dimissionario, con Giovanni Duca, c’è stata l’elezione del presidente del consiglio: Roberta Carena (Lega) è la prima donna a ricoprire il ruolo in Città. Il sindaco Emanuele Pozzoli ha giurato sulla Costituzione e ha comunicato i nomi della sua Giunta.

BESANA: IL PRIMO CONSIGLIO, LA POLEMICA DI CAZZANIGA

Si è registrata qualche frizione tra maggioranza e opposizione di centrosinistra sulla nomina della presidente. Tra il pubblico invece la discussione tra un paio di uditori ha infiammato per qualche momento l’atmosfera. I lavori del parlamentino locale si sono conclusi con la nomina della commissione elettorale comunale e comunicazione dei nomi dei capigruppo dei gruppi consiliari.

BESANA: IL DISCORSO DI POZZOLI

