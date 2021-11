Besana in Brianza ha un piano per estendere la banda ultralarga a tutta la città Ecco il piano che il sindaco di Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli, ha studiato per estendere la banda ultralarga a tutto il territorio comunale.

Un piano di interventi per garantire la copertura in banda ultralarga dell’intero territorio del Comune di Besana. La giunta comunale, in una delle ultime sedute, ha approvato la convenzione con Infratel Spa, per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultralarga. Con la sottoscrizione della convenzione, Infratel, società in house del ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo del Piano nazionale banda ultralarga, si impegna attraverso l’impresa Concessionaria, a realizzare sul territorio comunale l’intervento di creazione di reti a banda ultralarga, nonché a realizzare le opere di sistemazione delle aree coinvolte dagli interventi e di ripristinarle a regola d’arte. Il comune, invece, si impegna ad agevolare il raccordo tra l’azienda e i settori interessati dalla attività degli interventi, al fine di semplificare l’attività amministrativa, e di fornire ad Infratel il diritto d’uso gratuito su eventuali infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa della fibra ottica. Sarà, inoltre, individuato un locale o un sito idoneo all’installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata.

«Ora manca il passaggio della firma del responsabile, poi inizierà ufficialmente la convenzione con Infratel - ha dichiarato il primo cittadino Emanuele Pozzoli -. Così diamo modo all’azienda di arrivare a coprire quelle zone di Besana dove ancora manca il segnale a banda ultralarga, per fare in modo che tutti i cittadini abbiamo la connessione veloce. La volontà è stata infatti quella di estendere ancora di più la possibilità del nostro territorio di essere raggiunto dalla connettività super veloce, e di consentire ai besanesi che hanno ancora la connessione adsl il passaggio a quella in fibra ottica».

