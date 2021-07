Besana in Brianza: dove saranno i nuovo otto punti ricarica per auto elettriche La giunta ha infatti ufficializzato la lista degli operatori interessati all’installazione delle colonnine per i veicoli elettrici, in arrivo a Besana in Brianza otto punti di ricarica verde.

Presto Besana avrà otto punti di ricarica verde per auto elettriche. La giunta ha infatti ufficializzato la lista degli operatori interessati all’installazione delle colonnine per i veicoli elettrici, che hanno risposto al bando pubblico indetto dal comune lo scorso febbraio. Si tratta di BeCharge, Ressolar e Enel.

Sette sono i punti individuati per l’installazione delle stazioni di ricarica pubblica, con due posti auto ciascuna: il parcheggio a uso pubblico dell’Iperal (in cui è previsto l’inserimento di due punti di ricarica); l’area pubblica in via Dante (nei pressi della casetta dell’acqua); uno spazio tra via Brioschi e via Gramsci a Vergo Zoccorino; il parcheggio del centro sportivo in via De Gasperi a Villa Raverio; i parcheggi lungo via Cimabue a Montesiro; i parcheggi pubblici nella zona della stazione ferroviaria di Villa Raverio e l’ultimo nell’area industriale in via Puecher, a Cazzano.

“In una recente delibera di giunta abbiamo chiesto alle aziende che hanno partecipato al nostro bando se sono d’accordo con la graduatoria che gli abbiamo proposto. Ora manca solo l’ok delle 3 aziende che hanno risposto all’avviso per poter partire ufficialmente con l’installazione”, ha dichiarato il sindaco.

