Besana in Brianza individua 12 punti per installare la ricarica di veicoli elettrici Besana in Brianza promuove la mobilità sostenibile e sostiene l’installazione sul territorio comunale di 12 punti di ricarica per veicoli elettrici. È la direzione individuata dalla giunta di Emanuele Pozzoli: «Tanto dipenderà dalla risposta delle aziende».

Nessuno deve restare a piedi a Besana in Brianza. Neppure chi si trova al volante di veicoli elettrici, che sul territorio comunale dovrebbero poter fruire di numerose colonnine di ricarica. È la direzione individuata dalla giunta di Emanuele Pozzoli: «Vogliamo dare un servizio in più e farci trovare pronti quando la mobilità elettrica sarà molto più diffusa - dice il sindaco - Poi è chiaro che la realizzazione dei punti di ricarica e la copertura territoriale dipenderanno dalle candidature che ci perverranno. Noi abbiamo steso una proposta di localizzazione in 12 punti (per 24 punti ricarica, nda) ma tanto dipenderà dalla risposta delle aziende».

Gli operatori interessati all’installazione, realizzazione e gestione della rete di ricarica saranno presto invitati a farsi avanti tramite avviso pubblico. Le potenziali aree di proprietà comunale individuate per l’installazione delle stazioni di ricarica sono tra via Gramsci e Brioschi, vicino alla parrocchia di Vergo Zoccorino in via Rimembranze, vicino al palazzetto Ezio Perego, in via San Siro vicino all’oratorio e in una serie di parcheggi (adiacente alla stazione di Besana; prospiciente la chiesa di Besana capoluogo; adiacente la scuola primaria in via Beato Angelico; prospiciente piazza San Francesco; in via Mantovani dove già la colonnina è in via di costruzione; vicino alla stazione di Villa Raverio; in via Pozzi; in via Cimabue).

«Abbiamo un territorio ampio tra capoluogo e frazioni, cerchiamo di fare in modo che tutti abbiamo la possibilità di ricaricare il veicolo abbastanza vicino a casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA