Besana in Brianza camion passaggio a livello (Foto by Cristina Marzorati)

Besana in Brianza: col camion bloccato nel passaggio a livello, Besanino bloccato per più di un’ora Al volante del suo autocarro non è riuscito a disimpegnare il passaggio a livello di Villa Raverio, a Besana in Brianza, e ha bloccato la linea del Besanino per oltre un’ora.

Era in coda, pensava forse che sarebbe riuscito a passare, non ce l’ha fatta. Ed è rimasto chiuso tra le sbarre al passaggio a livello di Besana in Brianza a Villa Raverio bloccando la linea del Besanino per oltre un’ora. È successo intorno alle 17.15 di giovedì 5 settembre, protagonista un autista di Seregno di 35 anni alla guida di un autocarro. Era in coda a cavallo del binario nel momento di attivazione del passaggio a livello per un treno in arrivo e ha bloccato le stanghe, incastrate al contatto col mezzo.Il regionale da Milano Porta Garibaldi per Lecco è rimasto fermo in stazione accumulando 65 minuti di ritardo. Le corse sono riprese alle 18.20. Sul posto carabinieri e polizia locale.

