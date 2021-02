Besana Brianza: Villa Borella resta a disposizione delle discussioni di laurea Laurearsi in salotto? Non è il massimo. E così, come fanno tanti Comuni, anche Besana in Brianza ha messo di nuovo a disposizione Villa Borella per chi vuole laurearsi in uno spazio importante.

In Villa Borella ci si potrà laureare anche nel corso del 2021. L’iniziativa “Laurea in comune”, proposta nel 2020 a Besana in Brianza, viene estesa dalla giunta di Emanuele Pozzoli anche all’anno in corso. «Questo piccolo gesto vuole essere un segno di vicinanza nei confronti degli studenti besanesi, ai quali anche durante la pandemia non si è mai smesso di pensare» commenta Davide Bruscagin, consigliere comunale della Lega che assieme a Alessandro Cacciatori e Gianluca Merazzi (Pozzoli sindaco) aveva proposto all’esecutivo di concedere ai laureandi besanesi di accedere gratuitamente alla sala consiliare per discutere la loro tesi. La misura, attivata anche in diversi altri Comuni della Brianza, si è mostrata utile per via della sospensione delle sessioni di laurea in presenza.

In municipio a Besana, nel 2020 si sono già svolte quattro lauree, due a inizio 2021. Gli studenti possono chiedere l’utilizzo della sala consiliare compilando la documentazione allegata all’avviso sul sito istituzionale. Possono presenziare all’evento un massimo di 15 persone. Sono messi a disposizione un proiettore, un pc dotato di webcam, microfono e casse, assistenza tecnica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA