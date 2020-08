Bernareggio, ruba l’auto di un cliente della pizzeria: arrestato I carabinieri hanno arrestato un ventenne di Bernareggio che ha approfittato di un attimo di distrazione in pizzeria per rubare l’auto a un cliente. Ma ha fatto poca strada.

Ha approfittato di un attimo di distrazione, ma la sua fuga sull’auto rubata è durata solo un chilometro. I carabinieri della Radiomobile di Vimercate hanno arrestato un ventenne di Bernareggio che martedì sera in una pizzeria di via Matteotti ha sfilato le chiavi di un suv Volkswagen dalla tasca di un cliente, approfittando di un attimo di distrazione. Ha avuto il tempo di uscire dal paese, i carabinieri attivati dalla centrale operativa lo hanno intercettato in breve tempo. L’auto è stata restituita, l’arresto è stato convalidato nel processo per direttissima.

