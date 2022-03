Bernareggio: interventi sulla rete idrica, cambia la viabilità Per lavori di manutenzione della rete idrica in alcune zone di Bernareggio sono previste modifiche alla viabilità per gli interventi sugli allacci in via Bachelet e via della Croce. E anche in via Cavour.

Sono pronti a partire i lavori di manutenzione della rete idrica a Bernareggio in alcune aree del paese. Previste quindi modifiche alla viabilità per gli interventi sugli allacci in via Bachelet e via della Croce.

«Si comunica che la società Tubigas Impianti Srl, per conto dii Brianzacque, a decorrere da martedì 29 marzo darà corso all’esecuzione di lavori di sostituzione rete idrica e rifacimento allacci in via Bachelet e in via della Croce» ha fatto sapere l’amministrazione comunale.

Da martedì 29 marzo è prevista la chiusura totale a tratti della via Bachelet dall’intersezione con via della Croce e fino a via della Chiesa e della strada sterrata che collega via Bachelet alla via Paolo Borsellino come da segnaletica stradale installata, a stato avanzamento lavori ed eccetto i residenti.

Inoltre sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via della Chiesa tra la via Bachelet e la via Caligaris limitatamente ai residenti come da segnaletica che sarà installata (limitatamente al periodo di esecuzione del lavori tra via Di Vittorio e via della Chiesa) con relativo divieto di sosta su ambo i lati.

Altri lavori urgenti, e conseguenti modifiche alla viabilità, sono in corso da lunedì fino al 2 aprile, in via Cavour angolo via Biella Celotti per l’intervento urgente di messa in sicurezza del serbatoio pensile - acquedotto. La circolazione stradale è regolamentata dalla segnaletica in loco.

