Bellusco: raccolta fondi per le installazioni del Palio di Santa Giustina Per il secondo anno consecutivo i tradizionali Carri biblici Fiorati realizzati dai vari rioni saranno sostituiti dalle installazioni fisse per garantire il rispetto delle normative anti covid. Disponibile un link per effettuare le donazioni.

Una raccolta fondi per il Palio di Santa Giustina. È quella lanciata nei giorni scorsi dal Comitato Palio per sostenere le attività e la realizzazione dei carri. Per il secondo anno consecutivo i tradizionali Carri biblici Fiorati realizzati dai vari rioni saranno sostituiti dalle installazioni fisse per garantire il rispetto delle normative anti covid.

La pandemia ha però messo in pausa un’altra tradizione che prendeva il via in questi giorni: «Per tanti e tanti anni la festa in onore di Santa Giustina era annunciata anche dall’arrivo casa per casa dei volontari rionali che, garbatamente, ricordavano alle famiglie di Bellusco quanto fosse oneroso realizzare i carri - si legge in un post sui social del Comune -. E le donazioni arrivavano, casa dopo casa, incontro dopo incontro. Anche questa tradizione però è stata messa in difficoltà dall’arrivo della pandemia».

I rioni non si sono però arresi e il comitato Palio ha avviato una raccolta fondi online per sostenere le spese della realizzazione delle installazioni e proseguire con la tradizione: «chi volesse fare una donazione per permettere al Palio di proseguire nella sua tradizione, può farlo semplicemente cliccando su questo link. Il contributo di ciascuno potrà fare la differenza https://gf.me/u/zyxa9a»

© RIPRODUZIONE RISERVATA