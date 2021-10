“Bellusco pulita”, appuntamento sabato 16 ottobre in piazza Kennedy Paese pulito dai rifiuti abbandonati: l’amministrazione invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa organizzata per sabato 16 ottobre, in occasione della giornata “Puliamo il mondo”.

“Bellusco pulita comincia anche da me!”: questo lo slogan con cui l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa a organizzata per sabato 16 ottobre, in occasione della giornata “Puliamo il mondo”.

L’appuntamento è fissato per le 9 in piazza Kennedy, qui verranno formati dei gruppi che si divideranno in diverse aree del territorio per ripulirle dai rifiuti abbandonati. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA