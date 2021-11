Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bellusco, per la festa di San Martino rinnovato il muro della pace La riqualificazione è stata curata da “Palcoscenico per i ragazzi” e da ”Tenda della Pace” con le classi quarte della scuola primaria dello scorso anno scolastico. In centro presenti numerosi stand delle associazioni cittadine.

Si è tenuta domenica 21 novembre la festa di San Martino, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno di Bellusco. Ancora una volta protagoniste dell’iniziativa sono state le associazioni cittadine presenti per le vie del centro, con i loro stand, per far conoscere le tante iniziative e i progetti che portano avanti a favore della comunità.

«Anche quest’anno sono state tante le persone che hanno partecipato animando le vie del centro, fiduciose in una ripartenza di speranza - il commento dell’amministrazione comunale - È stata anche l’occasione per inaugurare il rinnovato muro della pace, curato da “Palcoscenico per i ragazzi” e da ”Tenda della Pace” con le classi quarte della scuola primaria dello scorso anno scolastico».

