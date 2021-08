Bellusco, lo spettacolo del Castello da Corte illuminato (gratis) Acceso per la prima volta nel weekend il nuovo impianto di illuminazione architettonica che il Comune ha commissionato ad Enel. I lavori sono stati realizzati gratuitamente e il gestore si occuperà della rete per vent’anni.

Il Castello da Corte da sabato 28 agosto brilla di nuova luce. È stato infatti acceso per la prima volta nel weekend il nuovo impianto: «Un progetto di illuminazione architettonica pensato per “vedere sotto una nuova luce” uno dei più importanti monumenti del nostro paese, che da secoli è simbolo del paese, fa parte della vita e dell’orizzonte dei belluschesi - spiega l’amministrazione comunale -. Il Comune ha commissionato ad Enel questo progetto per valorizzarlo ancora di più. I lavori sono stati realizzati gratuitamente, secondo quanto stabilito all’interno della gara di appalto con cui il vincitore si è impegnato a realizzare a sue spese i lavori e a gestire la rete per 20 anni. Nei prossimi giorni verrà perfezionato l’orientamento dei fari per un effetto ancora più bello e suggestivo».

