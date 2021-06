Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Bellusco: Mauro Colombo (Foto by Marco Testa)

Bellusco covid free, non ci sono cittadini positivi Il sindaco Mauro Colombo ha comunicato che a Bellusco ci sono zero cittadini positivi su tutto il territorio. Vaccinato il 48% della popolazione target.

Bellusco è covid free. L’annuncio è arrivato durante la giornata di sabato 5 dal primo cittadino Mauro Colombo: “Da oggi abbiamo 0 positivi su tutto il nostro territorio - si legge nel comunicato - Grazie ai vaccini, grazie a voi per la forza e la pazienza, grazie per aver rispettato le regole e per aver sopportato con tanto coraggio e tenacia questo lungo e doloroso periodo. La campagna vaccinale procede a pieno regime, ad oggi i cittadini di Bellusco vaccinati con almeno una dose sono 3.071, il 48% della popolazione target”.

