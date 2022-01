Befana a Monza: Enpa sotto l’arengario, il Moto Club raccoglie aiuti per i Servizi sociali Arriva la befana a Monza: mercoledì e giovedì in piazza Roma c’è l’Enpa. Da lunedì invece il Moto Club - ancora orfano della sfilata - raccoglie in sede cibo e aiuti da donare ai Servizi sociali per chi è in difficoltà.

Due iniziative per festeggiare la Befana a Monza. Dopo l’annullamento forzato dello scorso gennaio, ritorna, anche se in forma ridotta, la tradizionale “Befana del Cane e del Gatto” dell’Enpa brianzolo. Per tutta la giornata di mercoledì 5 gennaio (dalle 9.30 alle 18.30) e la mattina di giovedì 6 gennaio (dalle 9.30 alle 14) i volontari saranno presenti sotto i portici dell’Arengario di piazza Roma. Ad accogliere i visitatori ci sarà una simpatica Befana che offrirà caramelle ai più piccoli, pronta a posare per le immancabili foto. Per stare al passo con i tempi, la “vecchina” sarà dotata anche di mascherina Ffp2.

Il banco Enpa, oltre a una grande disponibilità di oggetti a tema animale, proporrà i biglietti della lotteria benefica (1 euro a biglietto) che mettono in palio cento bellissimi premi e il CalENPArio 2022 in due versioni, da tavolo a 6 euro e da muro a 10 euro, con le immagini di alcuni dei numerosi animali che sono, o sono stati, ospiti del rifugio di Monza. I visitatori potranno iscriversi all’Enpa, effettuare donazioni e sottoscrivere adozioni a distanza di uno degli ospiti del rifugio monzese. Inoltre, potranno riempire la “calza virtuale” della befana dell’ENPA con alimenti per cani e gatti ospitati o seguiti direttamente dall’Enpa. Servono soprattutto alimenti per gatti (scatole di “umido”), scatolette specifiche per gattini (spesso denominate ‘kitten’), reperibili nei negozi specializzati per prodotti per animali, cibo umido di buona qualità per cani e per cuccioli e cuccioloni. Chi desiderasse portare i propri doni direttamente agli ospiti del canile-gattile di Monza, in via San Damiano 21, potrà farlo anche giovedì 6 gennaio dalle 14,30 alle 17,30. Le visite sono ancora solo su appuntamento, ma per chi vorrà visitare il colorato mercatino allestito nella sala conferenze, o portare doni ai nostri ospiti, non è necessario prenotare. Per tutti però sono obbligatori Green Pass e mascherina. Anche al rifugio il giorno dell’Epifania i visitatori saranno accolti da una simpatica Befana che offrirà caramelle a tutti.

Non si terrà, invece, nemmeno quest’anno nella sua forma più classica la Befana Solidale del motociclista organizzata dal Moto Club Monza Oscar Clemencigh. Non ci sarà la consueta sfilata dei centauri per le strade monzesi per recapitare i doni ai bambini meno fortunati ma il club presieduto da Damiano Cavaglieri per non interrompere la tradizione ha deciso di riproporre la formula già utilizzata lo scorso anno.

Nelle giornate di lunedì 3 (dalle 14 alle 18), martedì 4 (dalle 10 alle 17) e mercoledì 5 (dalle 14 alle 18) la sede di corso Milano, 39 sarà aperta per consentire a chi lo vorrà di portare generi alimentari non deperibili, giocattoli, materiale didattico e abbigliamento da destinare alle famiglie in difficoltà.

Il materiale raccolto dovrà essere confezionato integro nel rispetto delle regole di igiene. I motociclisti faranno pervenire il tutto nelle sedi del Settore Servizi Sociali del Comune di Monza e in alcune strutture che ospitano minori in stato di bisogno. Chi non potesse consegnare le proprie donazioni nei giorni indicati può contattare la sede per fissare un appuntamento. Info: 039325103; mail: [email protected]

