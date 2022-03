Bcc di Carate Brianza per l’Ucraina con Caritas: attivato conto per donazioni, sostengono bambini e adolescenti Bcc Carate Brianza aderisce all’iniziativa unitaria nazionale del Credito Cooperativo in collaborazione con Caritas Italiana per sostenere progetti per l’Ucraina. Attivato un conto per raccogliere fondi a favore di bambini e adolescenti.

Bcc Carate Brianza aderisce all’iniziativa unitaria nazionale del Credito Cooperativo in collaborazione con Caritas Italiana a favore della raccolta fondi per il progetto di intervento umanitario in Ucraina e nei paesi confinanti. Dopo l’impegno concreto nei due anni della pandemia, la banca brianzola si è attivata con la possibilità di una libera donazione (che può beneficiare di vantaggi a livello fiscale) per fare fronte alla nuova emergenza con un contributo concreto e immediato alle persone più fragili, come bambini e adolescenti.

È attivo un conto corrente dedicato, con denominazione “Ucraina 2022. Vicini ai bambini e agli adolescenti”, per tutte le donazioni che chiunque vorrà fare.

Le coordinate: Iban IT45 P080 0003 2000 0080 0032 010 - intestato a Caritas Italiana aperto presso Iccrea Banca.

“Il ricavato andrà a favore della Caritas Italiana che, in coordinamento con la Caritas Ucraina e altre Caritas europee (Polonia, Moldavia e Slovacchia) ha aperto nella capitale Kiev e altrove sul territorio una serie di Centri di assistenza sia per fare fronte ai bisogni immediati, che per dare ascolto e sostegno psicologico alla popolazione sconvolta dalla guerra. I Centri sono operativi anche per la distribuzione di generi alimentari, prodotti per l’igiene, acqua potabile e quant’altro. Operatori e volontari sono inoltre mobilitati per trasportare le persone più vulnerabili nelle zone più sicure. In un contesto così incerto, anche un piccolo gesto può fare la differenza. Un gesto che può salvare vite umane”, fa sapere la Bcc in una nota.

