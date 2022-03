Basket: Riccardo Cazzaniga è State Champion negli Usa, le congratulazioni dell’Apl Lissone Negli Stati Uniti a fare il suo quarto anno di liceo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento con la High School Mc Clave Boys, società di basket del Colorado. Intanto è tutto pronto per la Coppa Lombardia FIP di martedì 15

Riccardo Cazzaniga si è laureato State Champion con la High School Mc Clave Boys, società di basket del Colorado. Il giovane brianzolo è negli Stati Uniti a fare il suo quarto anno di liceo, e nei giorni scorsi ha ottenuto un grandissimo risultato che viene festeggiato, in particolare, a Lissone dall’Apl (Associazione Pallacanestro Lissone) che ancora una volta può gioire per uno dei suoi talenti cresciuti nella bella famiglia sportiva di casa. Bambini e giovanissimi che anni più avanti dimostrano infatti di avere le carte in regola per primeggiare e farsi valere anche in un importante percorso sportivo all’estero.

Un bel successo che anticipa nel migliore dei modi l’imperdibile appuntamento con la Coppa Lombardia FIP che martedì 15 marzo, alle 21, al PalaFarè di via Caravaggio opporrà la Galvi Lissone contro Libertas Cernusco: ci si gioca, in gara secca, l’accesso alla finale del tabellone giallo.

Ricordiamo che l’accesso ai tifosi è consentito con mascherina FFP2 e Green Pass (ingresso gratuito).

