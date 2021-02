Barlassina: perde il controllo della Audi cabriolet e sfonda la recinzione di una abitazione Incidente stradale sabato 27 febbraio in mattinata in via Palladio, Nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Lazzate e la polizia locale.

Spettacolare incidente stradale sabato mattina attorno alle 11 a Barlassina, in via Palladio, dove da una abitazione si sono visti piombare contro la recinzione una Audi cabriolet. Il conducente, per cause in via di accertamento, ha perduto il controllo e l’auto ha letteralmente sfondato la recinzione di ferro terminando la sua corsa nel giardino della casa. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Lazzate e la polizia locale.

Un’altra immagine del sinistro

