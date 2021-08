Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bar di Brugherio frequentato da clienti con precedenti, il questore sospende l’attività per sette giorni Decisione del questore di Monza e Brianza che ha adottato il provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nei confronti del bar “Bundalinda”.

Sospensione della attività per sette giorni per il bar “Bundalinda” di Brugherio in quanto frequentato: «da avventori con precedenti penali e di polizia nonché dediti all’abuso di sostanze alcoliche». L’ha stabilito il questore della provincia di Monza e Brianza, Michele Davide Sinigaglia adottando il provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La questura l’ha comunicato martedì 3 luglio. Il procedimento amministrativo, spiegano: «è stato avviato a seguito delle attività di controllo e monitoraggio effettuati dalla stazione dei carabinieri di Brugherio nei confronti del locale». Gli stessi militari: «su segnalazione di privati cittadini sono intervenuti numerosissime volte presso l’esercizio per schiamazzi, assembramenti e mancato rispetto della normativa anti Covid nelle ore serali e notturne» concludono dalla questura di Monza.

