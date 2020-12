Babbo Natale soccorritore di notte nel video di auguri della Croce Bianca di Giussano VIDEO - Babbo Natale, le sue aiutanti e la Befana sono volontari soccorritori nel nuovo video di auguri della Croce Bianca di Giussano. Intanto ha fatto il giro di boa la raccolta fondi per una sedia cardiopatica motorizzata.

Cosa fanno Babbo Natale e le sue aiutanti quando non portano i regali? Sono volontari soccorritori. Almeno è questo quello che ha scoperto la Croce Bianca di Giussano con il tradizionale video di Natale.

Babbo Natale arriva per il turno di notte nella sede di via D’Azeglio dove incontra la Befana, che invece è al centralino, e indossa la tuta arancione. Neanche il tempo di schiacciare un pisolino e il telefono squilla per un intervento con la BiaGiu 187. Poi il ritorno al base, il cambio col vestito rosso e l’inizio di una nuova giornata.

Intanto la raccolta fondi per l’acquisto di una sedia cardiopatica motorizzata, lanciata da un amico della Croce Bianca giussanese e raccolta dall’associazione, ha superato il traguardo di metà corsa e va avanti verso il traguardo. Si può donare qui (vai)

Video di Natale 2020 Croce Bianca Giussano

© RIPRODUZIONE RISERVATA