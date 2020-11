C’è una raccolta fondi per la Croce Bianca di Giussano: l’obiettivo è una sedia cardiopatica motorizzata Una raccolta fondi lanciata per “aiutare ad aiutare” la Croce Bianca di Giussano. L’obiettivo è acquistare una sedia cardiopatica motorizzata, un dispositivo utile nel trasporto dei pazienti.

Una raccolta fondi lanciata per “aiutare ad aiutare”. Non da un volontario sul campo, ma dal collega di una persona impegnata nella Croce Bianca di Giussano: il filo che lega Edoardo Micali, il promotore, e Simone, il volontario, per acquistare una sedia cardiopatica motorizzata, un dispositivo utile nel trasporto dei pazienti.

«Ho scelto la Croce Bianca di Milano sezione di Giussano perché uno dei volontari è Simone, un caro amico e collega di lavoro e mi ha raccontato quanto sarebbe utile e importante per loro uno strumento di questo tipo - spiega Micali sulla pagina di Gofundme.com - Una sedia cardiopatica motorizzata rende il lavoro dei volontari della Croce Bianca più efficiente poiché facilita la movimentazione del paziente durante l’intervento e mai come in questo 2020 ne hanno avuto bisogno. Il costo di 1 Sedia Cardiopatica Motorizzata Venice Power con l’aggiunta di alcuni utilissimi Kit è di: 6.700 euro. Ogni singolo euro in eccesso verrà utilizzato come contributo per l’acquisto di un’autoambulanza (già in progetto ma in attesa di raggiungere i fondi necessari)».

La Croce Bianca condivide e invita a passare parola: «Grazie per aver pensato a noi. Speriamo che a Natale si realizzi quanto è stato messo in cantiere e che sotto l’albero ci sia il regalo tanto atteso». Il link per donare è qui.

