Autodromo di Monza: fine settimana dedicato alla salute degli occhi

Un fine settimana dedicato alla salute degli occhi. A organizzarlo è l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Monza che, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Autodromo e del Parco e con il patrocinio del Comune di Monza ha aderito all’iniziativa promossa dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia onlus) dal titolo “La prevenzione non va in vacanza”.

Sabato 4 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 5 settembre dalle 14 alle 18 alcuni volontari saranno presenti negli spazi della Palazzina Aci in Autodromo per distribuire materiale informativo sulla protezione degli occhi e della pelle dai raggi solari. Con loro ci sarà anche un medico oculista disponibile a chiarire eventuali dubbi e a fornire informazioni. L’iniziativa di prevenzione e informazione continuerà anche nella serata di sabato con una cena al ristorante EuroTaverna di Desio (via Lavoratori Autobianchi 1). Una serata conviviale, allietata da momenti musicali, ma soprattutto dall’intervento di un medico oculista che parlerà di prevenzione e di come proteggere la vista. Info e prenotazioni: tel. 039 2326644 oppure email a [email protected].

