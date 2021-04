Auto vandalizzate in zona stazione a Lissone: i proprietari confidano nella videosorveglianza In particolare nelle ultime settimane, si registrano danni alle vetture parcheggiate lungo le vie limitrofe alla ferrovia. Gli episodi, secondo quanto riferito da alcuni cittadini, stanno diventando piuttosto frequenti.

Finestrini mandati in frantumi, vandalizzate auto in sosta. Fioccano le segnalazioni dei residenti in zona stazione a Lissone dove, in particolare nelle ultime settimane, si registrano danni alle vetture parcheggiate lungo le vie limitrofe alla ferrovia. Gli episodi, secondo quanto riferito da alcuni cittadini, stanno diventando piuttosto frequenti, e sarebbero già stati segnalati o denunciati i danni alle forze dell’ordine.

Finestrini in frantumi, tergicristalli piegati e auto vandalizzate: sono queste le situazioni affiorate negli ultimi giorni che comportano un esborso non indifferente di denaro. Alcune tra le zone colpite da ignoti risultano videosorvegliate, per questo i cittadini chiedono e sperano che i colpevoli vengano individuati da chi di dovere.

