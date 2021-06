Auto in fiamme a Vimercate durante la notte: si indaga sulle cause del rogo L’incendio è avvenuto in via Milano e ha interessato una vettura regolarmente posteggiata completamente distrutta dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito.

Incendio auto nella notte del 10 giugno a Vimercate, in via Milano. Sul posto attorno alle 3 si sono portati i vigili del fuoco con una autopompa proveniente dalla caserma di Vimercate. La vettura si trovava parcheggiata regolarmente lungo la strada e le cause del rogo che l’ha completamente distrutta sono in corso di accertamento. Nessuno è rimasto ferito. Presenti anche le forze dell’ordine.

Incendio auto (foto vigili del fuoco)

